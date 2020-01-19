Чемпионка W Series: я до сих пор не умею парковаться
Пилот по развитию команды Формулы-1 «Уильямс», чемпионка W Series Джейми Чедвик призналась, что до сих пор не научилась парковаться.
«Понятно, что в 16 лет я уже умела водить машину. Но ездить на обычных дорогах и знать правила дорожного движения — это всё-таки немного другое. Я тогда подумала, что нужно сдать на права, а если бы я провалилась, то никогда бы этого себе не простила. Я сдала. Но меня не научили парковаться, так что я до сих пор этого не умею.
Формула-1 — моя мечта, и сейчас её гораздо реальнее осуществить, чем год назад. Но, даже несмотря на это, сложно представить, что это когда-нибудь случится», — приводит слова Джейми Чедвик The Observer.
В сезоне-2019 Джейми Чедвик стала чемпионкой W Series.
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