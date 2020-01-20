Формула-1 официально подтвердила уход Братчеса с поста коммерческого директора

В Формуле-1 подтвердили, что в конце января Шон Братчес, занимающий должность коммерческого директора чемпионата, покинет пост.

Братчес пришёл в Формулу-1 в 2017 году, когда управлять чемпионатом стала компания Liberty Media, отказавшаяся от услуг многолетнего босса Берни Экклстоуна. Он составлял триумвират с Чейзом Кэри, генеральным директором Ф-1, и Россом Брауном, отвечающим за спортивное направление.

«После трёх лет работы Шон решил вернуться в США, чтобы быть поближе к семье и начать новую главу в жизни», — сказано в заявлении пресс-службы Ф1.

«Это было невероятное путешествие, и я сполна им насладился. Хотел бы лично поблагодарить команду Ф-1 за невероятные усилия и преданность работе. Горжусь, что оставляю Формулу-1 в лучшем положении, чем была она в 2017-м», — добавил Братчес.