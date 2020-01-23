Близкий к «Феррари» журналист прокомментировал ситуацию с контрактом Феттеля

Итальянский журналист Лео Туррини, хорошо осведомлённый о состоянии дел в «Феррари», прокомментировал ситуацию с контрактом Себастьяна Феттеля. Соглашение немца с «Феррари» истекает в сезоне-2020, а контракт его напарника Шарля Леклера уже продлили до 2024-го.
«Феррари» оказалась в ситуации, когда контракт Феттеля подходит к концу. Они относительно спокойно могут выбрать напарника Леклеру.
Феттель — великий чемпион. Но Ферстаппен останется в «Ред Булл», а Хэмилтон — в «Мерседесе» (о новом контракте британца ещё не объявлено. — Прим. «Чемпионата»). Это означает, что Феттель либо сделает ставку на четвёртую команду, либо, если захочет лучших результатов, может остаться в Маранелло с Леклером.
Но это только в том случае, если напарники смогут найти нужный баланс в отношениях. В 2019-м мы не так уж часто это видели», — приводит слова журналиста GrandPX.news.
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