Бывший босс «Феррари» объяснил, почему в команде не спешат продлевать контракт Феттеля

Бывший руководитель «Феррари» Чезаре Фьорио рассказал, почему, по его мнению, команда уже заключила новый контракт с Шарлем Леклером, который будет выступать за коллектив до сезона-2024, а его напарнику Себастьяну Феттелю новое соглашение ещё не предложили. Контракт немца с «Феррари» истекает в 2020 году.
«Феттель допустил невероятно много ошибок в ходе сезона-2019. Но во второй половине сезона он частично исправился. Ошибки Феттеля сильно контрастируют с его предыдущими выступлениями, когда он завоевал четыре титула в составе «Ред Булл».
Подход Маттиа Бинотто, который не спешит с принятием решения, оправдан, если учесть два аспекта. Во-первых, появление Леклера, который уже продемонстрировал навыки, побеждая в квалификациях и в гонках, не опасаясь напарника. Во-вторых, появление талантливых пилотов в молодёжных сериях, где используют машины, которые всё больше походят на автомобили Формулы-1», — цитирует Фьорио Formula Passion.
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