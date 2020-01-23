В «Рено» признались, что тоже отправляли запросы в ФИА на тему мотора «Феррари»

Главный моторист «Рено» Реми Таффен признался, что его подопечные также интересовались, можно ли считать легальным конструкцию мотора «Феррари», и даже отправляли запросы в ФИА на эту тему.
«Феррари» резко прибавила в начале второй половины сезона-2019, и это побудило конкурентов усомниться в законности конструкции мотора итальянской команды. «Ред Булл» и «Мерседес» не делали из этого секрета, и вскоре после запросов от команд ФИА выпустила технические директивы, которые, как предполагается, привели к снижению скорости машин «Феррари». Теперь со слов Таффена выяснилось, что запросы подавали и в «Рено».
«Мы просто не говорили об этом публично. О наших регулярных запросах в ФИА тоже не говорили публично. Но те две команды решили поступить иначе», — цитирует моториста Auto Motor und Sport.
- 23 января 2020
-
10:10
-
09:27
-
00:50
-
00:36
- 22 января 2020
-
23:34
-
22:59
-
21:07
-
20:21
-
19:00
-
17:55
-
16:11
-
14:54
-
13:32
-
12:27
-
11:17
-
10:22
-
10:03
-
09:03
-
00:59
-
00:50
- 21 января 2020
-
22:53
-
21:58
-
20:50
-
19:22
-
19:18
-
18:42
-
17:58
-
16:22
-
15:25
-
15:04
-
14:22
-
13:13
-
12:15
-
11:28
-
10:35