В «Рено» признались, что тоже отправляли запросы в ФИА на тему мотора «Феррари»

Главный моторист «Рено» Реми Таффен признался, что его подопечные также интересовались, можно ли считать легальным конструкцию мотора «Феррари», и даже отправляли запросы в ФИА на эту тему.

«Феррари» резко прибавила в начале второй половины сезона-2019, и это побудило конкурентов усомниться в законности конструкции мотора итальянской команды. «Ред Булл» и «Мерседес» не делали из этого секрета, и вскоре после запросов от команд ФИА выпустила технические директивы, которые, как предполагается, привели к снижению скорости машин «Феррари». Теперь со слов Таффена выяснилось, что запросы подавали и в «Рено».

«Мы просто не говорили об этом публично. О наших регулярных запросах в ФИА тоже не говорили публично. Но те две команды решили поступить иначе», — цитирует моториста Auto Motor und Sport.

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