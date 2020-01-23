Победитель «Дакара» Каргинов рассказал, как проехал пол-этапа без передних тормозов

Победитель ралли-марафона «Дакар»-2020 гонщик команды «КАМАЗ-мастер» Андрей Каргинов рассказал, как непросто для него сложился пятый этап гонки.
«Мы зацепили колесо на первой части спецучастка и в зоне нейтрализации заметили, что оно спускает. При этом менять колёса в этой зоне нельзя, иначе штраф. До какого-то момента подкачка справлялась, но потом трещина начала расти. Уже не хватало компрессора, и из системы тормозов начал уходить воздух. Но если бы мы остановились для замены колеса, то потратили бы шесть-семь минут, так что просто подстраивались под ситуацию.
Мне пришло в голову перейти в режим ручного переключения передач и включать менее высокую передачу, чтобы поднять обороты двигателя и компрессор качал больше. В острых дюнах была такая тактика: на спуске даёшь большие обороты, чтобы компрессора хватало на два торможения. Так километров 100 мы и ехали – я очень ждал финиша! Естественно, я не мог рисковать здоровьем экипажа и подбирал относительно безопасную скорость. Большое спасибо Андрею Мокееву и Игорю Леонову, которые мне подсказывали и помогали.
Нас догнал экипаж Дмитрия Сотникова, впереди я видел экипаж Антона. И я понимал, что потихоньку отстаю, но речь идёт о секундах, ничего страшного не происходит. На финише мы проиграли буквально три минуты – и это было здорово. Наверное, если бы я на старте второй части знал, что трещина настолько увеличится и что будет так тяжело физически и морально, то заменил бы колесо. Но если всегда принимать стандартные решения, то, наверное, команда не была бы настолько успешной», — заявил Каргинов в интервью корреспонденту «Чемпионата» Евгению Кустову.
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