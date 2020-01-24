В «Макларене» упрекнули «Ред Булл» за излишне жёсткое отношение к гонщикам
Руководитель «Макларена» Зак Браун упрекнул «Ред Булл» в том, что в команде, по его мнению, порой создают некомфортную атмосферу для пилотов. По словам Брауна, бывший член гоночной программы «Ред Булл» Карлос Сайнс, перейдя в «Макларен», стал значительно лучше выступать, поскольку не испытывает прежнего давления.
«Карлос великолепно выступает за нас. По-моему, в структуре «Ред Булл» у него были однолетние контракты. Разумеется, «Ред Булл» — великолепная команда, но порой они жёстко обходятся с пилотами.
Карлос — тот гонщик, которому нужно знать, что команда его поддерживает и что его не выгонят после следующей гонки. А в «Ред Булл» порой создают такую атмосферу», — приводит слова Брауна Marca.
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