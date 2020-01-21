В «Макларене» подтвердили разрыв с Алонсо

В команде Формулы-1 «Макларен» подтвердили появившуюся информацию, что Фернандо Алонсо больше не является послом коллектива.
«Наши отношения подошли к естественному завершению. Но он всегда останется частью семьи «Макларена», — приводит слова представителя команды GrandPX.news.
Алонсо, двукратный чемпион Формулы-1 в составе «Рено», провёл за «Макларен» сезон-2007, а затем выступал за команду с 2015 по 2018 год. В 2007-м испанец со скандалом ушёл из коллектива, не сработавшись с Льюисом Хэмилтоном, на тот момент новичком Формулы-1, а ныне шестикратным чемпионом мира. В ходе второго отрезка работы в «Макларен» он не раз критиковал слабые и ненадёжные моторы «Хонды», которые в числе прочих факторов не давали команде выступать на желаемом уровне.
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