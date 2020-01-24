Голландский мотогонщик, попавший в аварию на «Дакаре», скончался

Голландский мотогонщик Эдвин Стравер, который попал в серьёзную аварию на ралли-рейде «Дакар», скончался в результате полученных травм, сообщает телеграм-канал Cross Country Rally.

16 января Стравер не справился с управлением во время преодоления 11-го спецучастка, в результате чего упал. Он был эвакуирован при помощи вертолёта в больницу, где у него диагностировали перелом шейного позвонка. Кроме того у Стравера на 10 минут остановилось сердце. Тогда медики спасли ему жизнь благодаря реанимационным мероприятиям. Позавчера, 22 января, его перевезли из больницы в Эр-Рияде в Голландию, но в ночь с 23 на 24 января он скончался.

Стравер трижды выступил на «Дакаре» в особой категории, когда мотоциклисты едут без помощи механиков. В 2019 году он победил в этой категории.