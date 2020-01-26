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В «Макларене» считают, что сезон-2021 — идеальное время для перехода на моторы «Мерседес»

В «Макларене» считают, что сезон-2021 — идеальное время для перехода на моторы «Мерседес»
Авто / Формула-1 0

Руководитель «Макларена» Зак Браун считает, что сезон-2021 станет лучшим моментом для перехода на двигатели «Мерседес».

«Все команды в 2021 году будут в одной лодке. В сезоне-2021 все будут начинать с чистого листа, и мы готовы к этому. Это одна из причин, по которым мы приняли решение так рано, мы можем уделить больше времени подготовке к первому сезону с новым регламентом.

Думаю, сезон-2021 будет захватывающим для Формулы-1 и болельщиков, потому что кто-то правильно поймёт изменения, а кто-то нет. Со временем команды станут более равны, но я с нетерпением жду сезона-2021», — приводит слова Зака Брауна GPFans.

Напомним, «Макларен» возвращается на моторы «Мерседес» с 2021 года. Ранее команда использовала моторы «Мерседеса» с 1995 по 2014 год.

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