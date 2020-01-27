В «Макларене» выразили соболезнования в связи с гибелью Брайанта

Команда Формулы-1 «Макларен» выразила соболезнования в связи с гибелью легенды Национальной баскетбольной ассоциации Коби Брайанта.



«Спортивная икона и легенда. Наши искренние соболезнования родным и близким КОби», — гласит сообщение пресс-службы «Макларена» в «твиттере».

Пилот «Макларена» Ландо Норрис также отреагировал на эту новость.



«Покойся с миром, король Коби Брайант», — написал Норрис в своём «инстаграме».

Напомним, ранее стало известно, что Коби Брайант, его дочь Джинна и ещё три человека погибли сегодня утром по местному времени в результате крушения вертолёта.



Коби передвигался на частном вертолёте ещё с тех времён, как он выступал в составе «Лос-Анджелес Лейкерс».



Коби Брайант завершил карьеру в 2016 году. Он 18 раз участвовал в Матче звёзд НБА, из них 17 подряд. Пять раз становился чемпионом НБА и дважды MVP финальной серии. На протяжении всей карьеры с 1996 по 2016 год он выступал за «Лос-Анджелес Лейкерс».