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В «Макларене» выразили соболезнования в связи с гибелью Брайанта

В «Макларене» выразили соболезнования в связи с гибелью Брайанта
Авто / Формула-1 0

Команда Формулы-1 «Макларен» выразила соболезнования в связи с гибелью легенды Национальной баскетбольной ассоциации Коби Брайанта.

«Спортивная икона и легенда. Наши искренние соболезнования родным и близким КОби», — гласит сообщение пресс-службы «Макларена» в «твиттере».

Пилот «Макларена» Ландо Норрис также отреагировал на эту новость.

«Покойся с миром, король Коби Брайант», — написал Норрис в своём «инстаграме».

Напомним, ранее стало известно, что Коби Брайант, его дочь Джинна и ещё три человека погибли сегодня утром по местному времени в результате крушения вертолёта.

Коби передвигался на частном вертолёте ещё с тех времён, как он выступал в составе «Лос-Анджелес Лейкерс».

Коби Брайант завершил карьеру в 2016 году. Он 18 раз участвовал в Матче звёзд НБА, из них 17 подряд. Пять раз становился чемпионом НБА и дважды MVP финальной серии. На протяжении всей карьеры с 1996 по 2016 год он выступал за «Лос-Анджелес Лейкерс».

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