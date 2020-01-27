Бывший тест-пилот «Минарди» Бобби: «Феррари» готовит сразу две версии машины
Бывший тест-пилот «Минарди» Маттео Бобби предположил, что «Феррари» в ходе подготовки к сезону-2020 построит сразу две версии автомобиля.
«Ходят слухи, что «Феррари», как «Мерседес» в прошлом году, может привезти сразу две версии машины на тесты. В первую неделю базовая версия аэродинамической концепции может позволить добиться хорошего уровня надёжности, а во вторую неделю мы увидим окончательную версию, которая будет очень близка к тому, что мы увидим в Мельбурне (на первом этапе сезона. — Прим. «Чемпионата»). Это соответствует той стратегии, которую использовали в «Мерседесе» в прошлом году», — приводит слова Бобби GrandPX.news.
Предсезонные тесты пройдут с 19 по 21 и с 26 по 28 февраля. Гран-при Австралии пройдёт с 13 по 15 марта.
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