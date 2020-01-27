Президент ФИА признался, что болеет за Леклера

Президент ФИА Жан Тодт признался, что его симпатии на стороне 22-летнего гонщика «Феррари» Шарля Леклера, и пожелал монегаску стать чемпионом.
«Шарлю нужно сделать так, чтобы у него была машина и команда, с которыми можно выигрывать гонки. Я хочу, чтобы он стал чемпионом мира, поскольку он этого заслуживает. Но всё зависит от машины.
Уверен, победа в чемпионате на 80% зависит от машины и на 20% — от таланта гонщика. У Шарля есть эти 20%», — приводит слова Тодта GrandPX.news.
Леклер дебютировал в Формуле-1 в 2018 году в составе «Заубера», а в 2019 году стал гонщиком «Феррари». Монегаск занял четвёртое место в личном зачёте по итогам сезона, семь раз стартовав с поула и одержав две победы. Напарник Себастьян Феттель, четырёхкратный чемпион Формулы-1, уступил ему 24 очка и стал пятым.
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