«Ред Булл» провёл заезды болидов Формулы-1 на песчаном пляже в Нидерландах

Команда Формулы-1 «Ред Булл» провела показательные заезды на песчаном пляже в Схевенингене (Нидерланды). Фотографии и видео с демонстрационных заездов появились в социальных сетях. В заездах на болидах Формулы-1 по песку приняли участие пилот юниорской программы «Ред Булл» Юри Випс и австрийский гонщик Патрик Фризахер.



Это уже не первый случай, когда болиды «Ред Булл» отправляют на импровизированные трассы в необычных условиях. Ранее Себастьен Буэми пилотировал машину Формулы-1 на замёрзшем озере в Канаде, а Макс Ферстаппен в 2018 году прокатился на болиде по горнолыжному спуску в Кицбюэле (Австрия).



Ранее стало известно, что «Ред Булл» должен представить новый болид на сезон-2020 12 февраля.

Посмотреть фото можно в «инстаграме» Furniturecafe.

Посмотреть видео можно в «твиттере» Джиджи Джулии.