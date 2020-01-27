«Ред Булл» провёл заезды болидов Формулы-1 на песчаном пляже в Нидерландах

Команда Формулы-1 «Ред Булл» провела показательные заезды на песчаном пляже в Схевенингене (Нидерланды). Фотографии и видео с демонстрационных заездов появились в социальных сетях. В заездах на болидах Формулы-1 по песку приняли участие пилот юниорской программы «Ред Булл» Юри Випс и австрийский гонщик Патрик Фризахер.
Это уже не первый случай, когда болиды «Ред Булл» отправляют на импровизированные трассы в необычных условиях. Ранее Себастьен Буэми пилотировал машину Формулы-1 на замёрзшем озере в Канаде, а Макс Ферстаппен в 2018 году прокатился на болиде по горнолыжному спуску в Кицбюэле (Австрия).
Ранее стало известно, что «Ред Булл» должен представить новый болид на сезон-2020 12 февраля.
Посмотреть фото можно в «инстаграме» Furniturecafe.
Посмотреть видео можно в «твиттере» Джиджи Джулии.
- 27 января 2020
-
22:10
-
21:00
-
19:34
-
18:46
-
17:37
-
16:02
-
14:34
-
13:08
-
12:04
-
11:10
-
09:30
-
03:55
-
01:21
-
00:44
-
00:25
- 26 января 2020
-
22:56
-
21:46
-
20:56
-
19:57
-
18:40
-
18:00
-
16:43
-
15:39
-
14:59
-
13:38
-
12:15
-
11:00
-
09:59
-
00:46
- 25 января 2020
-
23:58
-
22:42
-
21:37
-
20:25
-
19:02
-
17:22