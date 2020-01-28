В «Ред Булл» объявили состав молодёжной программы на 2020 год

Руководство молодёжной программы «Ред Булл» объявило её состав на 2020 год. Единственным новобранцем программы станет 14-летний американец Джек Кроуфорд. Он будет выступать в двух сериях — немецкой и итальянской Формуле-4.

Остальные шесть пилотов уже не первый год являются частью программы «Ред Булл».

Так, Лиам Лоусон и Деннис Хогер будут выступать в Формуле-3 в составе Hitech. Первый в минувшем сезоне также выступал в этой серии и добился двух подиумов. В то время как Хогер стал чемпионом итальянской Формулы-4 и вице-чемпионом немецкой Ф-4.

Юки Цунода в следующем сезоне будет выступать в Формуле-2 в составе Carlin. Японец является протеже компании «Хонда». Юри Випс, который претендует на завоевание суперлицензии в обозримом будущем, будет выступать в Супер Формуле за команду Mugen.

Ещё один молодой пилот Джонни Эдгар будет выступать в Формуле-4 вместе с Кроуфордом, а Джек Дуэн попробует себя в Формуле-3 вместе с командой HWA Racelab.