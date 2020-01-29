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Судьба Гран-при Китая Формулы-1: ФИА продолжает следить за ситуацией с коронавирусом

Судьба Гран-при Китая Формулы-1: ФИА продолжает следить за ситуацией с коронавирусом
Авто / Формула-1 0

Международная автоспортивная федерация продолжает отслеживать ситуацию в Китае в связи с эпидемией коронавируса 2019-nCoV, сообщает Motorsport Week. Пока решений о проведении или отмене международных автоспортивных соревнований в стране не принято.

Ранее сообщалось, что китайский этап чемпионата Формулы-Е, который намечен на 21 марта, оказался под угрозой срыва.

Не менее сложная ситуация и с этапом Формулы-1 — Гран-при Китая должен пройти в Шанхае с 17 по 19 апреля.

В настоящее время уже 6057 человек заболели новым коронавирусом 2019-nCoV, 132 случая закончились смертью заразившихся.

Город Ухань в настоящее время закрыт для выезда, в соседних городах также действуют ограничения.

ФИА примет решение о проведении этапов Формулы-1 и Формулы-Е в Китае позднее.

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