Судьба Гран-при Китая Формулы-1: ФИА продолжает следить за ситуацией с коронавирусом

Международная автоспортивная федерация продолжает отслеживать ситуацию в Китае в связи с эпидемией коронавируса 2019-nCoV, сообщает Motorsport Week. Пока решений о проведении или отмене международных автоспортивных соревнований в стране не принято.



Ранее сообщалось, что китайский этап чемпионата Формулы-Е, который намечен на 21 марта, оказался под угрозой срыва.



Не менее сложная ситуация и с этапом Формулы-1 — Гран-при Китая должен пройти в Шанхае с 17 по 19 апреля.



В настоящее время уже 6057 человек заболели новым коронавирусом 2019-nCoV, 132 случая закончились смертью заразившихся.



Город Ухань в настоящее время закрыт для выезда, в соседних городах также действуют ограничения.



ФИА примет решение о проведении этапов Формулы-1 и Формулы-Е в Китае позднее.