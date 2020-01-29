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Хэмилтон опроверг факт переговоров с «Мерседесом». По слухам, что он просил $ 60 млн в год

Хэмилтон опроверг факт переговоров с «Мерседесом». По слухам, что он просил $ 60 млн в год
Авто / Формула-1 0

Пилот «Мерседеса», шестикратный чемпион мира Льюис Хэмилтон опроверг информацию о том, что он ведёт в настоящее время переговоры о продлении контракт с немецкой командой и выдвинул высокие финансовые требования к соглашению.

«Для информации: Тото Вольф и я пока не говорили о контракте. В настоящее время ничего не обсуждается, журналисты выдумывают истории», — написал Льюис Хэмилтон в своих сторис в «Инстаграме».

Фото: Инстаграм-сторис Льюиса Хэмилтона

Ранее в итальянской прессе сообщалось, что переговоры осложнились. Причиной тому якобы стали новые требования Хэмилтона. По информации СМИ, Льюис заинтересован в более продолжительном контракте. Он хочет остаться в команде до 2024 года и, возможно, даже до 2025-го. При этом уже с 2021 года британец требует оклада в размере $ 60 млн. Финансовая сторона вопроса не устроила немецкий коллектив.

Переговоры Хэмилтона и «Мерседеса» осложнились, Льюис изменил финансовые требования
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