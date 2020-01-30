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Лоренсо, завершивший карьеру в MotoGP, стал тест-пилотом «Ямахи»

Лоренсо, завершивший карьеру в MotoGP, стал тест-пилотом «Ямахи»
Авто / Мотогонки 0

В заводской команде «Ямахи» официально объявили, что трёхкратный чемпион мира испанец Хорхе Лоренсо, который завершил карьеру призового пилота в 2019-м, в 2020 году будет тест-пилотом коллектива.

Лоренсо трижды стал чемпионом мира в составе «Ямахи»: в 2008, 2010 и 2015 годах. После сезона-2016 испанский гонщик ушёл из коллектива, подписав контракт с «Дукати». За итальянскую команду он провёл два сезона, а в 2019-м провёл сезон за «Хонду», но травмы и неспособность адаптироваться к новым для себя мотоциклам так и не позволили ему вернуться на былой уровень.

Напомним, вчера, 29 января, стало известно, что сезон-2020 станет последним для 40-летнего Валентино Росси в качестве заводского гонщика «Ямахи».

В «Ямахе» официально подтвердили уход Росси
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