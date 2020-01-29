В «Ямахе» официально подтвердили уход Росси
В заводской команде «Ямахи», выступающей в MotoGP, официально сообщили, что 2020 год станет последним сезоном для Валентино Росси в её составе. В сезонах 2021 и 2022 годов призовыми гонщиками японского коллектива будут испанец Маверик Виньялес и француз Фабио Куартараро.
«Мы очень рады, что Фабио присоединится к заводской команде «Ямахи» в 2021 году. Его результаты в дебютный сезон в MotoGP были сенсационными. Его шесть поулов и семь подиумов в 2019 году свидетельствуют о великолепных гоночных навыках.
В 2020 году он выступит за Petronas Yamaha SRT, но ему дадут заводской мотоцикл YZR-M1 и обеспечат полной поддержкой от «Ямахи», — приводит слова руководителя «Ямахи» Лина Джарвиса пресс-служба команды.
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