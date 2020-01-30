Уильямс: работаем так, будто боремся за титул

Заместитель руководителя «Уильямс» Клэр Уильямс поделилась мыслями о перспективах команды.



«Со стороны не видно, но мы знаем, сколько сил вкладываем. Мы видим результат нашей работы. У нас был сложный год, но он был не настолько тяжёлым, как 2018-й. Мы многое сделали для изменения ситуации, но пока это не дало результатов. Команда всё осознаёт и работает не покладая рук, чтобы вернуться на заслуженные позиции. Мы работаем так, будто боремся за титул, это приятно видеть. Уверены, что у нас всё получится, потому что нам хватает упорства, чтобы достичь цели.



Думаю, что в перспективе нам необходимо пригласить кого-то на пост технического директора, но нужно выбрать правильного человека. Мы не спешим. У нас есть критерии для человека на эту должность. Он должен дать многое техническому руководству команды. Пока у нас нет подходящего кандидата», — цитирует Клэр Уильямс официальный сайт чемпионата.