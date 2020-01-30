Пилот «Альфа Ромео» Кими Райкконен подвёл итоги минувшего сезона, посетовав на то, что во второй половине 2019 года у машины попросту не было скорости.

«Очевидно, мы оказались не там, где бы хотели быть. Мы были неплохи в первой половине сезона, но во второй части чемпионата по разным причинам у нас не было скорости.

Получились совершенно разные половины сезона. Первая часть была достойной. Были и не лучшие моменты, как в Барселоне и Монако, но мы прогрессировали. Но после летнего перерыва всё поменялось. Сначала скорость сохранялась, но набирать очки не удавалось. Затем всё стало очень сложно, за исключением пары последних этапов", — приводит слова Райкконена RaceFans.

«Альфа Ромео» завершила сезон на восьмом месте в Кубке конструкторов, опередив лишь «Хаас» и «Уильямс».