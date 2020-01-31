В «Астон Мартин» прокомментировали переход от «Ред Булл» к «Рейсинг Пойнт»

Генеральный директор «Астон Мартин» Энди Палмер рассказал, что думает по поводу сотрудничества с «Рейсинг Пойнт», которое начнётся в 2021 году.

Напомним, сегодня, 31 января, стало известно, что с сезона-2021 «Рейсинг Пойнт» благодаря многомиллионным инвестициям миллиардера Лоуренса Стролла станет заводской командой «Астон Мартин». В «Ред Булл» уже объявили, что по окончании сезона-2020 «Астон Мартин» перестанет быть титульным спонсором коллектива.

Палмера спросили, как он относится к тому, что сейчас «Астон Мартин» связан с командой, которая выигрывает гонки, а впоследствии будет сотрудничать с середняком.

«Это вызов для нас. Если вы поговорите с мистером Строллом, то поймёте, что он не просто так тут. Он инвестирует в команду, чтобы побеждать. И мы не стали бы сотрудничать с командой, у которой нет шансов хотя бы попасть на подиум», — цитирует его Autocar.



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