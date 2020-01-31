Autocar: Стролл потратил £ 500 млн, «Рейсинг Пойнт» станет «Астон Мартин»

Консорциум, возглавляемый миллиардером Лоуренсом Строллом, приобрёл 16,7-процентную долю в компании «Астон Мартин» за £ 182 млн (примерно € 217 млн), сообщает издание AutoCar.
Сообщается, что сделка была подтверждена сегодня, 31 января, на Лондонской бирже. Помимо приобретения доли в «Астон Мартин» Стролл вложит ещё £ 318 млн (примерно € 378 млн), и общий доход компании от этой операции составит £ 500 млн (около € 595 млн).
В соответствии с условиями соглашения команда Формулы-1 «Рейсинг Пойнт», за которую выступает сын миллиардера Лэнс Стролл, с сезона-2021 станет заводской командой «Астон Мартин».
В сезоне-2019 «Рейсинг Пойнт», набрав 73 очка, занял 7-е место в Кубке конструкторов. В 2020 году предсезонные тесты пройдут с 19 по 21 и с 26 по 28 февраля, а Гран-при Австралии — с 13 по 15 марта.
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