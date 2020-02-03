Марко дал понять, что Ферстаппен имеет возможность досрочно покинуть «Ред Булл»

Гоночный консультант «Ред Булл» Хельмут Марко рассказал, есть ли в новом контракте Макса Ферстаппена пункт о досрочном завершении соглашения.
«У нас довольно жёсткий контракт, и если всё пойдёт в верном направлении, то проблем возникнуть не должно. У нас есть соглашение с «Хондой» до 2021 года, но очевидно, что без хорошего двигателя в будущем наши планы могут быть нарушены. Следовательно, нам нужен конкурентоспособный двигатель, чтобы удержать Ферстаппена в команде.
Мы довольны, потому что контракт с Ферстаппеном даёт чувство стабильности всей команде и невероятную мотивацию. Наша главная цель для Макса — сделать его самым молодым чемпионом мира, что полностью разделяет и взгляды «Хонды», — приводит слова Хельмута Марко Motorsport-Magazin.
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