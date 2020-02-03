Баррикелло продолжит карьеру в аргентинском туринге в составе «Тойоты»
Бывший гонщик Формулы-1 бразилец Рубенс Баррикелло определился с местом продолжения гоночной карьеры. 47-летний бразильский пилот проведёт следующий сезон в серии Super TC 2000 — аргентинском туринговом чемпионате. Баррикелло присоединился к заводской команде «Тойоты».
«Я рад присоединиться к «Тойоте» и выступить в серии Super TC 2000. Я всегда внимательно следил за чемпионатом и знаю, что там много хороших пилотов. Меня ожидает сложный вызов. Мне нужно многому поучиться у инженеров и напарников, несмотря на большой опыт в Формуле-1. Я снова чувствую себя молодым и мотивированным», — приводит слова Рубенса Баррикелло TouringCarTimes.
Рубенс Баррикелло завершил карьеру в Формуле-1 в 2011 году.
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