Эйткен, уйдя из «Рено», стал резервистом «Уильямса» и выступит на одной тренировке

Британский пилот Джек Эйткен стал резервным гонщиком «Уильямса» в сезоне-2020. В ходе сезона он один раз сядет за руль машины команды в рамках первой тренировки одного из уик-эндов Гран-при, сообщает пресс-служба команды.
Также сообщается, что 24-летний спортсмен, который недавно потерял место в молодёжной программе «Рено», будет работать на симуляторе. Он будет посещать этапы и будет готов заменить кого-то из пары призовых пилотов Джордж Расселл — Николас Латифи, если в этом возникнет необходимость.
«Уильямс» — сильная команда с богатым наследием. С нетерпением ожидаю возможности совершить свой вклад посредством работы на симуляторе и на тестах», — сказал гонщик.
Напомним, официальным тест-пилотом «Уильямса» является израильтянин Рой Ниссани. Ему предстоит выступить в трёх тренировках в ходе сезона.
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