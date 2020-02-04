«Феррари» и «Торо Россо» показали тизеры новых машин. Фото, видео

«Феррари» показала в «Твиттере» короткое видео, посвящённое презентации новой машины Формулы-1. Напомним, «Феррари» первой среди всех команд Ф-1 покажет новый автомобиль. Презентация запланирована на 11 февраля.

Если у вас не отображается тизер, его можно посмотреть в официальном «твиттере» «Феррари».

Как и в 2019 году, в 2020-м цвета «Феррари» будут защищать 22-летний монегаск Шарль Леклер и 32-летний немец Себастьян Феттель. В минувшем сезоне Леклер на 24 очка опередил Феттеля и занял четвёртое место в личном зачёте, а его напарник, четырёхкратный чемпион Формулы-1, стал пятым.

Также фототизер показал «Торо Россо», который с 14 февраля официально станет называться «Альфа Таури».

Если у вас не отображается тизер, его можно посмотреть в официальном «твиттере» «Торо Россо».

В 2020 году предсезонные тесты пройдут с 19 по 21 и с 26 по 28 февраля. Гран-при Австралии, первый этап очередного сезона, пройдёт с 13 по 15 марта.

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