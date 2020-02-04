Сын Монтойи в сезоне-2020 будет выступать в Формуле-4 за «Прему»

Себастьян Монтойя, сын бывшего гонщика Формулы-1 Хуана Пабло Монтойи, в сезоне-2020 будет выступать в Формуле-4 за команду Prema Powerteam. Он проведёт все гонки в итальянской серии и несколько этапов в немецкой.
«Я очень рад начать карьеру в Формулах таким образом. «Према» — лучшая команда, у которой есть всё оборудование и люди, которые помогают мне учиться и расти в гоночном плане. Конкуренция будет жёсткой, но это даже лучше, потому что она заставит меня бросить вызов самому себе на трассе и вне её», — приводит слова Себастьяна Монтойи пресс-служба команды.
В «Преме» убеждены в потенциале Монтойи-младшего.
«Мы рады приветствовать Себастьяна в команде. Он является отличным дополнением к нашему составу. Для него это будет учебный год, но, как мы уже видели, он может быстро стать одним из лидеров», — отметил руководитель команды Анджело Розин.
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