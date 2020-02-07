Р. Браун: не вижу признаков ухода «Мерседеса» из Формулы-1

Спортивный директор Формулы-1 Росс Браун считает, что слухи о возможном уходе из серии «Мерседеса» слишком преувеличены. По его словам, он не видит сигналов, которые бы указывали на желание какого-либо производителя покинуть чемпионат.

«Я не вижу признаков ухода из чемпионата кого-либо из производителей. Каждый раз когда Тото Вольф приходит на заседание совета директоров, он просит больший бюджет, ведь ему нужно побеждать. Что ему должны отвечать? „Нет, мы не хотим давать тебе денег, потому что не хотим побеждать?“.

Теперь в «Мерседесе» знают, на что тратят деньги. Посыл главы «Даймлер» Каллениуса состоял в том, что ему нужен контроль расходов и ясность относительно того, что необходимо тратить на Формулу-1.

Что касается лимита на бюджет, то мы хотим сделать команды более успешными и стабильными. Сейчас всем кажется, что всё в порядке, но малейшие изменения могут привести к внезапной остановке всего. Мы не хотим этого. Мы хотим, чтобы «Мерседес» чувствовал ценность и пользу участия в чемпионате и не видел поводов для ухода. Необходимо, чтобы команды чувствовали отдачу", — приводит слова Брауна Motorsport.

