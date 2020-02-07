Марко: приход Алонсо в «Ред Булл» невозможен
Советник «Ред Булл» по автоспорту Хельмут Марко полностью исключил возможность прихода в команду двукратного чемпиона мира Фернандо Алонсо. По его словам, на это есть две объективные причины.
«На сегодняшний день приход Алонсо в „Ред Булл“ невозможен. Во-первых, нужно помнить об отношениях Фернандо и „Хонды“. Думаю, они испорчены. Во-вторых, вся наша команда базируется на младшей программе, и наши молодые таланты должны двигаться вперёд.
Если подпишем контракт с Алонсо, мы получим едва ли не самого возрастного пилота на стартовой решётке. И это пойдёт вразрез с нашей философией. Но мы используем двигатели «Хонды», так что подобный вариант всё равно невозможен», — приводит слова Марко Planet F1.
Читайте также
- 8 февраля 2020
-
01:10
-
00:18
- 7 февраля 2020
-
23:59
-
22:59
-
22:20
-
21:53
-
20:18
-
19:59
-
19:27
-
17:58
-
16:20
-
15:33
-
14:34
-
14:09
-
12:41
-
12:10
-
11:37
-
11:11
-
10:07
-
09:06
-
00:59
- 6 февраля 2020
-
23:42
-
22:58
-
21:40
-
21:00
-
19:58
-
18:52
-
17:13
-
16:19
-
15:00
-
14:04
-
13:04
-
12:25
-
11:02
-
10:08
Партнерский контент