Марко: приход Алонсо в «Ред Булл» невозможен

Советник «Ред Булл» по автоспорту Хельмут Марко полностью исключил возможность прихода в команду двукратного чемпиона мира Фернандо Алонсо. По его словам, на это есть две объективные причины.

«На сегодняшний день приход Алонсо в „Ред Булл“ невозможен. Во-первых, нужно помнить об отношениях Фернандо и „Хонды“. Думаю, они испорчены. Во-вторых, вся наша команда базируется на младшей программе, и наши молодые таланты должны двигаться вперёд.

Если подпишем контракт с Алонсо, мы получим едва ли не самого возрастного пилота на стартовой решётке. И это пойдёт вразрез с нашей философией. Но мы используем двигатели «Хонды», так что подобный вариант всё равно невозможен», — приводит слова Марко Planet F1.