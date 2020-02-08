Леклер — о шинных тестах: здорово вернуться в машину

Сегодня, 8 февраля, пилот «Феррари» Шарль Леклер провёл тесты 18-дюймовых шин, на которые Формула-1 перейдёт в 2021 году. Заезды прошли на автодроме в Хересе. После их окончания монегаск оставил небольшой комментарий на своей официальной странице в «Инстаграме», отметив, что рад вернуться в болид.

«Ах, как здорово вернуться в машину. Первый день тестов в 2020 году пройден», — написал Леклер.

Соответствующий пост можно увидеть на странице Леклера в социальной сети.

В ходе тестов в Хересе Шарль проехал 130 кругов. Никаких других подробностей в «Пирелли» не сообщили. Напомним, 11 февраля Леклер примет участие в презентации нового болида «Феррари», которая пройдёт в одном из театров Реджо-Эмилии. Согласно предварительной информации, машина будет называться SF 1000.