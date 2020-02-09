Объявлен график шинных тестов Формулы-1 на 2020 год

В компании «Пирелли», которая является официальным поставщиком шин для Формулы-1, обнародовали график испытаний шин в ходе сезона 2020 года.



В шинных тестах примут участие все десять команд — «Феррари», «Мерседес», «Ред Булл», «Альфа Ромео», «Рейсинг Пойнт», «Альфа Таури», «Макларен», «Уильямс», «Рено» и «Хаас».



Вчера, 8 февраля, прошли первые тесты «Пирелли», в которых принял участие пилот «Феррари» Шарль Леклер. Заезды состоялись на автодроме в Хересе.



График шинных тестов «Пирелли» на 2020 год



8 февраля — Херес. «Феррари», слики

5 марта — Фьорано. «Феррари», дождевые

24–25 марта — Бахрейн. «Рено» и «Мерседес», слики

12–13 мая — Барселона. «Ред Булл», «Альфа Ромео» и «Рено», слики

26–27 мая — Поль-Рикар. «Ред Булл», дождевые

7–9 июля — Шпильберг. «Альфа Таури», слики

21–22 июля — Сильверстоун. «Рейсинг Пойнт», «Макларен» и «Уильямс», слики

8–9 сентября — Поль-Рикар. «Макларен», «Мерседес» и «Феррари», слики

10–11 сентября — Поль-Рикар. «Мерседес», дождевые

13–14 октября — Сузука. «Хаас», слики.