«Мерседес» показал ливрею новой машины Формулы-1 и объявил о крупном 5-летнем контракте

В команде Формулы-1 «Мерседес» показали, как будет выглядеть машина команды, цвета которой в сезоне-2020, как и прежде, будут защищать Льюис Хэмилтон и Валттери Боттас. В новую ливрею выкрасили автомобиль 2019 года, а презентация новой машины состоится 14 февраля. Также было объявлено о подписании пятилетнего соглашения с химической компанией Ineos.
Фото: twitter.com/MercedesAMGF1
Фото: twitter.com/MercedesAMGF1
Фото: twitter.com/MercedesAMGF1
Если у вас не отображаются фотографии, их можно посмотреть в «твиттере» «Мерседеса».
«Мерседес» доминирует в Формуле-1 с сезона-2014, когда в чемпионат вернулись турбомоторы. За последние шесть сезонов немецкая команда завоевала шесть Кубков конструкторов, а её гонщики шесть раз становились чемпионами мира: пять титулов на счету Хэмилтона, один — у Нико Росберга, который в 2016 году, став чемпионом, ушёл из спорта.
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