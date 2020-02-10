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«Мерседес» показал ливрею новой машины Формулы-1 и объявил о крупном 5-летнем контракте

«Мерседес» показал ливрею новой машины Формулы-1 и объявил о крупном 5-летнем контракте
Авто / Формула-1 0

В команде Формулы-1 «Мерседес» показали, как будет выглядеть машина команды, цвета которой в сезоне-2020, как и прежде, будут защищать Льюис Хэмилтон и Валттери Боттас. В новую ливрею выкрасили автомобиль 2019 года, а презентация новой машины состоится 14 февраля. Также было объявлено о подписании пятилетнего соглашения с химической компанией Ineos.

Фото: twitter.com/MercedesAMGF1

Фото: twitter.com/MercedesAMGF1

Фото: twitter.com/MercedesAMGF1

Если у вас не отображаются фотографии, их можно посмотреть в «твиттере» «Мерседеса».

«Мерседес» доминирует в Формуле-1 с сезона-2014, когда в чемпионат вернулись турбомоторы. За последние шесть сезонов немецкая команда завоевала шесть Кубков конструкторов, а её гонщики шесть раз становились чемпионами мира: пять титулов на счету Хэмилтона, один — у Нико Росберга, который в 2016 году, став чемпионом, ушёл из спорта.

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