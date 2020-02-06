Хорнер предположил, что «Мерседес» и Хэмилтон могут расстаться из-за денег

Руководитель «Ред Булл» Кристиан Хорнер прокомментировал тот факт, что Льюис Хэмилтон пока не подписал новый контракт с «Мерседесом». Действующее соглашение гонщика с командой истекает в сезоне-2020.

По слухам, в «Мерседесе» предложили новый контракт Хэмилтону на сезоны 2021 и 2022 годов, в соответствии с условиями которого он будет получать $ 50 млн в год, однако британец отклонил это предложение и потребовал $ 66 млн за сезон. Гонщик и команда опровергают эту информацию.

«В «Мерседесе» хотят сохранить Хэмилтона, но есть финансовый вопрос. Сектор автопромышленности сейчас под давлением, и, когда увольняют сотрудников, обосновать рекордные зарплаты становится тяжело», — цитирует Хорнера GrandPX.news.

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