Видео: новая «Феррари» для сезона-2020 Формулы-1
Сегодня, 11 февраля, в одном из театров Реджо-Эмилии, близ Модены, состоялась презентация нового болида «Феррари», с которым команда проведёт сезон Формулы-1 2020 года. Новая машина получила индекс SF 1000, что связано с грядущим тысячным Гран-при «Скудерии» в Ф-1.
В ходе церемонии презентации на сцене театра выступили президент «Феррари» Джон Элканн, руководитель команды Маттиа Бинотто и многие другие.
Видео презентации новой машины доступно на «Чемпионате».
Напомним, по сравнению с минувшим годом состав «Феррари» не изменился. Боевыми пилотами остаются Себастьян Феттель и Шарль Леклер. Первые испытания обновлённый болид «Феррари» пройдёт на официальных предсезонных тестах Формулы-1 в Барселоне.
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