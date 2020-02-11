Видео: новая «Феррари» для сезона-2020 Формулы-1

Сегодня, 11 февраля, в одном из театров Реджо-Эмилии, близ Модены, состоялась презентация нового болида «Феррари», с которым команда проведёт сезон Формулы-1 2020 года. Новая машина получила индекс SF 1000, что связано с грядущим тысячным Гран-при «Скудерии» в Ф-1.

В ходе церемонии презентации на сцене театра выступили президент «Феррари» Джон Элканн, руководитель команды Маттиа Бинотто и многие другие.

Видео презентации новой машины доступно на «Чемпионате».

Напомним, по сравнению с минувшим годом состав «Феррари» не изменился. Боевыми пилотами остаются Себастьян Феттель и Шарль Леклер. Первые испытания обновлённый болид «Феррари» пройдёт на официальных предсезонных тестах Формулы-1 в Барселоне.