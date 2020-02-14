Окон пообещал серьёзные внешние изменения в новом болиде «Рено»

Французский гонщик «Рено» Эстебан Окон заверил, что его новая команда подготовила немало новинок при создании нового болида R.S.20. «Рено» провёл презентацию 12 февраля, однако фактически не представил общественности свой новый болид. Это вызвало у болельщиков подозрения, что болид сезона-2020 не особо отличается от предшественника.



«В машине есть изменения, вы просто их ещё не видели. Но то, что было сделано на данный момент, — это очень интересно. Я считаю, что „Рено“ — команда, которая больше всех изменений внесла в свой болид. Инженеры сказали мне, что прошло четыре года с тех пор, как с машиной „Рено“ происходили внешние изменения подобного масштаба. Да, это правда, что машина нынешнего сезона основана на той же базе, что и прошлогодняя, но между ними есть существенные различия», — приводит слова Окона GrandPX.



По сравнению с минувшим годом состав «Рено» изменился. Боевыми пилотами будут Даниэль Риккардо, который продолжит выступления за коллектив, и Эстебан Окон, сменивший в коллективе Нико Хюлькенберга.

Худшая презентация Ф-1: «Рено» не показал целиком не то что машину — даже её рендер Даже раскраска болида была тестовой.