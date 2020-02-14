Феттель первым сядет за руль «Феррари» на тестах
В «Феррари» опубликовали расписание работы пилотов на первых официальных предсезонных тестах Формулы-1. 19 февраля за руль сядет Себастьян Феттель, 20 февраля первую половину дня отработает Шарль Леклер, а после обеда его сменит Феттель, 21 февраля отдали Леклеру, сообщает пресс-служба команды.
Вторая серия предсезонных тестов пройдёт с 26 по 28 февраля. Дальнейшее расписание работы пилотов станет известно позднее. Гран-при Австралии, первый этап нового сезона, пройдёт с 13 по 15 марта.
В сезоне-2019 22-летний Леклер, который до этого провёл один сезон в составе «Заубера», дебютировал в составе «Феррари». Монегаск одержал две победы и на 24 очка опередил Феттеля, который выиграл одну гонку и занял пятое место по итогам года.
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