Новый болид «Феррари» для Формулы-1: фото со всех ракурсов

11 февраля в Реджо-Эмилии в муниципальном театре Ромоло Валли прошла презентация нового болида «Феррари» для Формулы-1 SF1000.

Маттиа Бинотто, руководитель команды: “Презентация новой машины — это всегда эмоциональный момент. Эти эмоции мы испытываем каждый раз, когда создаём в Маранелло новую машину, когда продуваем её в аэродинамической трубе и везём её на тесты. И сегодня я рад представить нашу новую машину миру. “Феррари” выступает в Формуле-1 с первого года — и не пропустила ни одного сезона, провела более тысячи Гран-при, и это удивительное достижение, я горд, что представляю эту марку. Борьба — в ДНК “Феррари”, и именно это мотивирует нас перед стартом нового сезона.



Это 66-я машина Формулы-1, построенная “Феррари”. Это не всегда бывает просто, но мы каждый раз вкладываем множество усилий в надежде, что это поможет добиться успеха. Тем не менее мы по-прежнему молодая команда, мы учимся, растём и совершаем ошибки. Также у нас есть проект автомобиля сезона-2021 — нас ждут самые большие перемены в истории чемпионата, поэтому невозможно переоценить сложность этой задачи”.

Лучшие фото с презентации – в фоторепортаже специальных фотокорреспондентов в Реджо-Эмилии.