Матч-центр Новости Видео Фото Билеты ТВ-гид Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Спортбары Таблица переходов РПЛ
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Авто / Новости /

Новый болид «Феррари» для Формулы-1: фото со всех ракурсов

Новый болид «Феррари» SF1000 для Формулы-1
Новый болид «Феррари» для Формулы-1: фото со всех ракурсов
Авто / Формула-1 0

11 февраля в Реджо-Эмилии в муниципальном театре Ромоло Валли прошла презентация нового болида «Феррари» для Формулы-1 SF1000.

Маттиа Бинотто, руководитель команды: “Презентация новой машины — это всегда эмоциональный момент. Эти эмоции мы испытываем каждый раз, когда создаём в Маранелло новую машину, когда продуваем её в аэродинамической трубе и везём её на тесты. И сегодня я рад представить нашу новую машину миру. “Феррари” выступает в Формуле-1 с первого года — и не пропустила ни одного сезона, провела более тысячи Гран-при, и это удивительное достижение, я горд, что представляю эту марку. Борьба — в ДНК “Феррари”, и именно это мотивирует нас перед стартом нового сезона.

Это 66-я машина Формулы-1, построенная “Феррари”. Это не всегда бывает просто, но мы каждый раз вкладываем множество усилий в надежде, что это поможет добиться успеха. Тем не менее мы по-прежнему молодая команда, мы учимся, растём и совершаем ошибки. Также у нас есть проект автомобиля сезона-2021 — нас ждут самые большие перемены в истории чемпионата, поэтому невозможно переоценить сложность этой задачи”.

Лучшие фото с презентации – в фоторепортаже специальных фотокорреспондентов в Реджо-Эмилии.

«Феррари» показала оружие против «Мерседеса». В театре — с танцорами и тем самым Бенасси
Первая настоящая презентация нового сезона Формулы-1 — «Феррари» представила новую машину! Все надежды на SF1000.
Комментарии (0)
Читайте также
Новости. Авто
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020