Итальянские общественники решили конфисковать новый болид «Феррари»

Итальянское общество по защите прав потребителей Codacons пригрозило «Феррари» судебным преследованием и попросило правительство конфисковать её новую машину Формулы-1, показанную на презентации 11 февраля.

Общественникам не понравилось, что на машине «Феррари» вновь присутствует логотип бренда Mission Winnow, созданного табачной компанией Philip Morris, многолетним спонсором итальянской команды. Напрямую бренд не рекламирует табачную продукцию, однако в Codacons утверждают, что это воспринимается как скрытая реклама. Поэтому, по словам представителей организации, налицо нарушение закона — в Италии запрещена реклама табачной продукции в той или иной форме.

По информации издания Automoto, в правительстве Италии согласны с Codacons. Министерство здравоохранения приняло жалобу организации на «Феррари».

«Мы запустим судебное разбирательство против «Феррари». Мы также попросим конфисковать недавно презентованную машину SF1000», — цитирует президента Codacons Карло Рьенци GrandPX.news.