Моторист «Мерседеса» похвалил ФИА за ужесточение контроля за расходом топлива

Главный моторист «Мерседеса» Энди Коуэлл прокомментировал изменения в регламенте, согласно которым в болидах теперь будет использоваться два датчика замера расхода топлива вместо одного.



«Это изменение правил будет гарантировать, что правило максимального объёма расходуемого топлива не будет нарушено. ФИА проделала большую работу по разработке датчика расхода топлива в 2014 году, и из года в год они много работают, чтобы быть уверенными, что максимальный расход топлива строго контролируется.



Внедрение второго датчика — сильный шаг в вопросе контроля того, что ни одна из команд не использует за гонку более 100 кг/час. Второй датчик работает по тому же принципу, что и первый, он находится в том же месте, где и топливная ячейка болида. Но есть одно принципиальное отличие. Если команды могут видеть данные первого датчика, то результаты замеров со второго смогут увидеть только в ФИА», — приводит слова Коуэлла пресс-служба команды.