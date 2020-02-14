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Квят показал шлем на сезон-2020 Формулы-1

Квят показал шлем на сезон-2020 Формулы-1
Квят показал шлем на сезон-2020 Формулы-1
Авто / Формула-1 0

Российский гонщик «Альфа Таури» Даниил Квят показал свой новый шлем, который он, вероятно, будет использовать в сезоне-2020 Формулы-1. Новый шлем Квята выполнен в красно-чёрно-белой гамме и в целом является развитием дизайна, который Даниил использовал в 2019 году — но с учётом нового имиджа команды.

Фото: Red Bull Content Pool

Фото: Red Bull Content Pool

В сезоне-2019 Даниил Квят вернулся в Формулу-1 после годичного перерыва. По итогам сезона Квят набрал 37 очков. Лучшим результатом россиянина в сезоне стало третье место в дождевой гонке в Германии.

Презентация новой машины «Алфа Таури» состоялась 14 февраля. Ливрея нового болида выполнена в сине-белой цветовой гамме. Предсезонные тесты пройдут с 19 по 21 февраля и с 26-го по 28-е, а Гран-при Австралии, первый этап очередного сезона, — с 13 по 15 марта.

В сезоне-2019 «Торо Россо» занял шестое место в Кубке конструкторов, заработав 85 очков и всего на шесть баллов отстав от «Рено».

Команда Квята показала болид AT01 — в неожиданной бело-синей гамме
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