Главный инженер «Уильямса»: здорово видеть, что наша тяжёлая работа начинает окупаться

Главный инженер «Уильямса» Адам Картер поделился ожиданиями в преддверии сезона-2020, после того как состоялась онлайн-презентация новой машины команды.

«Инициативы, которые мы предпринимаем для повышения производительности, очевидны при проектировании FW43. Было здорово видеть, что наша тяжёлая работа начинает окупаться.

Решение о сохранении базовой архитектуры FW42 означает, что на разработку новой концепции было потрачено меньше ресурсов, что дало команде разработчиков больше возможностей для оптимизации работы, что проявляется в деталях. Сохранив ключевые параметры, мы смогли построить непрерывную программу развития в вопросах аэродинамики, что позволило нам максимизировать использование имеющихся ресурсов.

По мере того как мы приближаемся к предсезонным тестам, а затем и к самому сезону, важным показателем будет наш прогресс в сравнении с конкурентами и сохранение уровня надёжности болида. Позднее на этой неделе мы оценим наш темп на круге, темп на длинной дистанции и отзывы пилотов, чтобы понять, где именно мы находимся и что нам делать дальше. У нас есть команда как на трассе, так и на базе, которая изучит все аспекты, чтобы гарантировать, что к первой гонке в Австралии мы будем в наилучшем возможном положении», — цитирует Картера пресс-служба «Уильямса».