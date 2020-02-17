Главный инженер «Уильямса»: здорово видеть, что наша тяжёлая работа начинает окупаться

Главный инженер «Уильямса» Адам Картер поделился ожиданиями в преддверии сезона-2020, после того как состоялась онлайн-презентация новой машины команды.
«Инициативы, которые мы предпринимаем для повышения производительности, очевидны при проектировании FW43. Было здорово видеть, что наша тяжёлая работа начинает окупаться.
Решение о сохранении базовой архитектуры FW42 означает, что на разработку новой концепции было потрачено меньше ресурсов, что дало команде разработчиков больше возможностей для оптимизации работы, что проявляется в деталях. Сохранив ключевые параметры, мы смогли построить непрерывную программу развития в вопросах аэродинамики, что позволило нам максимизировать использование имеющихся ресурсов.
По мере того как мы приближаемся к предсезонным тестам, а затем и к самому сезону, важным показателем будет наш прогресс в сравнении с конкурентами и сохранение уровня надёжности болида. Позднее на этой неделе мы оценим наш темп на круге, темп на длинной дистанции и отзывы пилотов, чтобы понять, где именно мы находимся и что нам делать дальше. У нас есть команда как на трассе, так и на базе, которая изучит все аспекты, чтобы гарантировать, что к первой гонке в Австралии мы будем в наилучшем возможном положении», — цитирует Картера пресс-служба «Уильямса».
- 17 февраля 2020
-
12:24
-
11:36
-
11:29
-
11:24
-
11:18
-
11:04
-
10:26
-
10:01
-
09:21
-
00:30
- 16 февраля 2020
-
23:59
-
22:25
-
20:48
-
17:56
-
16:35
-
16:27
-
15:35
-
14:52
-
13:59
-
12:25
-
10:55
-
09:19
-
00:41
- 15 февраля 2020
-
23:54
-
23:18
-
22:22
-
21:49
-
20:57
-
19:37
-
18:54
-
17:59
-
16:59
-
15:59
-
14:46
-
13:02