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Гран-при Вьетнама не будет перенесён из-за эпидемии коронавируса

Гран-при Вьетнама не будет перенесён из-за эпидемии коронавируса
Авто / Формула-1 0

Первый в истории Формулы-1 Гран-при Вьетнама, несмотря на растущую обеспокоенность по поводу вспышки нового коронавируса 2019-nCoV, состоится в намеченные сроки. Гонка пройдёт 5 апреля 2020 года. Об этом сообщил портал Vietnamnews со ссылкой на департамент туризма страны.

Оргкомитет гонки также заявил, что все мероприятия по подготовке к Гран-при ведутся в штатном режиме и ни о каком переносе сроков проведения речи не идёт. Эту информацию подтвердил спортивный директор Формулы-1 Росс Браун.

Ранее из-за вспышки коронавируса был перенесён Гран-при Китая, изначально запланированный на период с 17 по 19 апреля. Позже появилась информация, что гонка вместо Шанхая может состояться в Имоле, где до 2006 года включительно проходил Гран-при Сан-Марино.

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