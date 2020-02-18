В «Альфа Ромео» пошутили над теми, кто попытался узнать по тизеру новую ливрею

Пресс-служба команды Формулы-1 «Альфа Ромео» пошутила над пользователями, которые решили угадать ливрею нового болида по опубликованному ранее тизеру.



В команде опубликовали осветлённый снимок, где на боковом понтоне болида написано «хорошая попытка».

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В сезоне-2020 цвета «Альфа Ромео», как и в минувшем году, будут защищать чемпион Формулы-1 2007 года 40-летний финн Кими Райкконен и итальянец Антонио Джовинацци. Предсезонные тесты пройдут с 19 по 21 и с 26 по 28 февраля. Гран-при Австралии, первый этап нового сезона, запланирован на период с 13 по 15 марта.

Напомним, Райкконен уже опробовал машину «Альфа Ромео» в ходе официального съёмочного дня на автодроме в Фиорано на минувшей неделе.