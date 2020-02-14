В «Альфа Ромео» показали первое официальное фото новой машины

Пресс-служба «Альфа Ромео» опубликовала первое фото нового автомобиля, который будет использоваться в сезоне-2020.

Официальная презентация «Альфа Ромео» состоится 19 февраля, непосредственно перед началом предсезонных тестов Ф-1. Сегодня, 14 февраля, команда проводит съёмочный день. Ранее один из наблюдателей сфотографировал машину и выложил фотографию в Сеть, а теперь появилось и официальное изображение.

Машина Ф-1 «Альфа Ромео» 2020 года Фото: https://twitter.com/alfaromeoracing/

В сезоне-2020 цвета «Альфа Ромео», как и в минувшем году, будут защищать чемпион Формулы-1 2007 года 40-летний финн Кими Райкконен и итальянец Антонио Джовинацци. Предсезонные тесты пройдут с 19 по 21 и с 26 по 28 февраля. Гран-при Австралии, первый этап нового сезона, запланирован на период с 13 по 15 марта.

Появилось первое фото новой машины Формулы-1 «Альфа Ромео»