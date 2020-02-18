Автор самого эпичного прыжка «Дакара»-2020 впервые объяснил причины аварии

Кипрский гонщик русского происхождения Роман Старикович впервые прокомментировал собственную аварию на ралли-марафоне «Дакар»-2020, когда его автомобиль на большой скорости спрыгнул с дюны. В результате жёсткого приземления оба члена экипажа получили травмы спины.



«Этот «Дакар» слишком тяжело дался нам технически. Из 10 дней гонки у нас только два дня было без технических накладок. На девятый день гонки произошёл один из самых эпических моментов, когда на небольшой скорости на ровном плато вдруг левое колесо начало обгонять машину и безнадежно устремилось в одиночку… Срезало ступицу — такого я ещё не видел. Возможно, был люфт, от которого произошла быстрая усталость металла. Этот день нам удалось закончить тоже глубоко за полночь, добираясь на одном ведущем мосте и практически без тормозов.



И вот в таком состоянии мы начали марафон (два дня гонок без техподдержки). Было слишком много физических и эмоциональных затрат. Злополучная дюна, которая сделала наш печально известный эпический полёт одним из самых зрелищных моментов «Дакара», была практически сразу же после старта. Ощущения предыдущего дня с одним мостом подстёгивали ехать быстрее обычного, заминка в переключении перед вершиной, холодные тормоза, потеря в полсекунды и невозможность зацепиться задники колёсами, чтобы опустить перед, в совокупности с отсутствием указания в дорожной легенде и просто усталостью были результатом прыжка высотой в 11–14 метров.



Жёсткое приземление и сильнейший компрессионный удар. По внутренним ощущениям полёт был в полминуты. От шока я не чувствовал боли и после приземления продолжил ехать. Берт по «интеркому» сообщил, что не чувствует больше ног. Только выйдя из машины я понял, что не могу произнести и слова: вздохнуть просто нет возможности. После укола с морфием носилки удалось затащить в вертолёт. Ну а дальше что было, вы знаете.



Сейчас самое главное — это скорейшее выздоровление Берта. Тысячи людей, от родственников до совершенно незнакомых, оказали нам колоссальную поддержку, благодаря которой мы эмоционально и физически восстанавливаемся быстрее. Полная реабилитация может занять месяцы. И на самый главный вопрос — будешь ли ты продолжать? — ответ: конечно, да! Нам нужно закончить аравийский Дакар, и флаги наших стран и команды должны быть на финальном подиуме этого главного испытания в ралли-рейдах», — написал Старикович в «Фейсбуке».