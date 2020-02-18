Росс Браун считает, что «Макларен» не ошибся, расставшись с «Хондой»

Спортивный директор Формулы-1 Росс Браун объяснил, почему считает мудрым решение «Макларена» отказаться от использования силовых установок «Хонда».



«В «Макларене» есть несколько умных людей, но им потребовалось время, чтобы осознать необходимость этого шага. Большинство полагает, что команда совершила большую ошибку, расставшись с «Хондой». Но, как ни странно, я думаю, что в «Макларене» нуждались в этом.

Избавившись от «Хонды», они поняли, что сами должны что-то делать с командой. Я не уверен, что они пришли бы к такому выводу, не поменяй они производителя силовых установок. Как только они это сделали, сразу поняли, в какую сторону надо двигаться. И в этом я вижу очень позитивный момент», — приводит слова Брауна GrandPX.news.