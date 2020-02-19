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В Формулу-1 может вернуться этап в Южной Африке

В Формулу-1 может вернуться этап в Южной Африке
Авто / Формула-1 0

LIberty Media продолжает расширять календарь Формулы-1. Помимо дебютирующего в этом сезоне этапа во Вьетнаме, руководство серии ведёт переговоры о втором Гран-при на территории США и этапе в Саудовской Аравии. Однако на этом работа Liberty Media не ограничивается.

По словам комментатора Ziggo Sport Олава Мола, в паддоке ходят слухи о возможном возвращении этапа в Южной Африке в календарь чемпионата мира. Согласно посту Мола в «Твиттере», окончательно о возможном возвращении Южной Африки может быть известно уже в течение двух месяцев.

В Южной Африке прошло 28 этапов Формулы-1, большая часть из которых состоялась в Кьялами. Последняя гонка в Южной Африке датирована 1993 годом. Пока неизвестно, действительно ли речь идёт о трассе в Кьялами, на которой в 2016 году провели реконструкцию.

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