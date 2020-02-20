Эллисон: «Мерседес» уверен, что наша система отвечает всем требованиям

Технический директор «Мерседеса» Джеймс Эллисон впервые официально прокомментировал использование немецкой командой новой системы рулевого управления, которая позволяет менять схождение передних колёс.



«Вряд ли я расскажу больше, чем вы показали в трансляции. У нас для неё есть имя — DAS. Это просто новый аспект в рулевом управлении, и мы надеемся, что система будет полезна во время сезона. Но как и почему мы используем её, мы оставим при себе. Эта система — не новость для ФИА. Мы обсуждали её с ними некоторое время. Я не обеспокоен. Правила вполне чётки насчёт того, что разрешено в плане систем управления. Мы уверены, что наша система отвечает всем требованиям», — приводит слова Эллисона GPToday.

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