Расселл: Латифи недооценён, победить его будет непросто

Пилот «Уильямса» Джордж Расселл поделился мнением о своём новом напарнике Николасе Латифи.



«Ты настолько хорош, насколько хорошо прошла твой последняя гонка, так что всё начинается сначала. Николас недооценён. Он невероятно подготовлен. Победить его будет непросто, мне нужно быть наготове, придётся поднапрячься.



Латифи — отличный пилот, это самый подготовленный новичок едва ли не за всю историю Формулы-1. Он успел поездить на «Форс Индия», «Уильямсе», «Мерседесе», «Рено». Он тестирует болиды Формулы-1 уже три или четыре года. Он новичок на бумаге, но по факту это не так. У него будет тяжело выиграть. Но я готов к этому вызову.



В нынешнем сезоне нашей машиной проще управлять, что даёт мне уверенность. Но главное — не ощущения, а скорость. Пока рано делать выводы», — приводит слова Расселла Motorsport.