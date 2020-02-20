Матч-центр Новости Видео Фото Билеты ТВ-гид Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Спортбары Таблица переходов РПЛ
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Авто / Новости /

Расселл: Латифи недооценён, победить его будет непросто

Расселл: Латифи недооценён, победить его будет непросто
Авто / Формула-1 0

Пилот «Уильямса» Джордж Расселл поделился мнением о своём новом напарнике Николасе Латифи.

«Ты настолько хорош, насколько хорошо прошла твой последняя гонка, так что всё начинается сначала. Николас недооценён. Он невероятно подготовлен. Победить его будет непросто, мне нужно быть наготове, придётся поднапрячься.

Латифи — отличный пилот, это самый подготовленный новичок едва ли не за всю историю Формулы-1. Он успел поездить на «Форс Индия», «Уильямсе», «Мерседесе», «Рено». Он тестирует болиды Формулы-1 уже три или четыре года. Он новичок на бумаге, но по факту это не так. У него будет тяжело выиграть. Но я готов к этому вызову.

В нынешнем сезоне нашей машиной проще управлять, что даёт мне уверенность. Но главное — не ощущения, а скорость. Пока рано делать выводы», — приводит слова Расселла Motorsport.

Комментарии (0)
Читайте также
Новости. Авто
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020